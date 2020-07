Le programme “Jozor Nazaha (îles de transparence)” a été lancé, mardi, dans le cadre du projet Taparura, par la société d’études et d’aménagement des côtes nord de la ville de Sfax (Seacnvs) en collaboration avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) et du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement.

Lors d’une séance de travail, organisée mardi, au siège de la société, l’experte juridique de l’Inlucc, Rim Gmati a fait savoir à l’agence TAP que ce programme s’inscrit dans le cadre d’une approche participative pour lutter contre la corruption. Il s’agit, entre autres, de soumettre le projet Taparura à une expertise permettant la mise en place d’une stratégie de travail de lutte contre la corruption liées aux travaux de réhabilitation des côtes nord de la ville .

A cette occasion, le président de l’Inlucc , Chawki Tabib a prévenu contre le détournement du caractère écologique et citoyen du projet Taparura dans la phase d’investissement urbain, soulignant que le projet doit répondre aux attentes des citoyens au niveau de l’amélioration de la qualité de vie.

A ce propos, le PDG de Seancnvs, Wassim Zouari a mis l’accent sur l’importance de l’accord avec l’Inlucc qui représente une des garanties de la réussite du projet Taparura et de la réconciliation du citoyen avec son environnement, après la finalisation de la dépollution des côtes nord de la ville.