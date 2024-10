La ministre de l’Équipement et de l’Habitat , Sarra Zaâfarani Zenzeri a déclaré que son département se penche sur la révision du code de l‘Aménagement du territoire et de l’urbanisme, publié depuis 1994, qui “doit être adapté à toutes les réformes.

Lors d’une journée d’études, organisée lundi à Tunis, à l’occasion de la journée mondiale et de la journée arabe de l’habitat et de la journée mondiale des villes, Zenzeri a ajouté que des réformes seront en outre engagées dans le domaine du logement et de la reconstruction, en plus de la lutte contre les constructions anarchiques, dans le but d’améliorer le paysage urbain dans le pays.

La ministre a, à cet égard, souligné que le projet de Taparura dans le gouvernorat de Sfax et le projet de la réhabilitation de Sabkha Ben Ghayadha dans le gouvernorat de Mahdia se réalisent à un rythme accéléré. Elle a d’ailleurs annoncé le lancement d’un appel d’offres pour l’achèvement des projets.

La ministre a rappelé que le programme spécifique des logements sociaux comprend deux volets, le premier concerne le démantèlement des logements rudimentaires, la restauration et l’agrandissement des logements rudimentaires ou leur remplacement par de nouveaux logements moyennant une enveloppe de 240 millions de dinars. Quelque 9 530 logements ont été mis en place dont 7244 ont été livrés.

Dans le cadre du deuxième volet du programme, comprenant des logements et des lotissements sociaux, 993 logements ont été distribués dans la cité El Bokri de la délégation de Sidi Thabet du gouvernorat d’Ariana et 3102 logements ont été livrés jusqu’à ce jour, en attendant la distribution de 3017 logements sociaux au cours des prochains jours à leurs bénéficiaires à Nabeul, Tunis et ailleurs, selon la ministre de l’Equipement et de l’Habitat.