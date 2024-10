Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a présidé, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, la septième réunion de la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics.

Lors de cette réunion, la commission a donné son aval pour l’investissement dans deux projets situés dans les gouvernorats de Sfax et de Mahdia, indique un communiqué.

Prenant la parole, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’effort et de raffermir la coordination entre les différents départements ministériels concernés, cite-t-on de même source.

L’objectif étant, ajoute le communiqué, d’accélérer le rythme de réalisation des projets et de surmonter les difficultés et ce conformément aux instructions données par le chef de l’Etat en vue de promouvoir le rendement, de maîtriser le pilotage des projets dans les délais impartis, de surmonter toutes les entraves législatives et réaliser les attributs d’un vrai décollage économique.

Au cours de la réunion, la ministre de l’équipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri a présenté un exposé autour de l’état d’avancement du traitement des questions et des difficultés rencontrées dans les projets d’aménagement des côtes nord de Sfax et de Sebkha Ben Ghayadha à Mahdia.

A ce titre, la Commission a donné son accord pour que ces deux projets soient éligibles à investissement et a pris effet des mesures appropriées visant à choisir au plus vite les investisseurs afin d’entamer les travaux de réalisation dans les plus brefs délais.

Selon les données publiées, février dernier, par le ministère des Domaines de l’État et des affaires foncières sur la situation foncière des deux projets, le projet de développement de Sebkha Ben Ghayadha s’étale sur une superficie de 142 hectares.

Le projet de développement de la côte nord de Taparura à Sfax dispose d’une emprise foncière s’étalant sur une surface de 420 hectares et des côtes 6 km.

Créée en vertu du décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés, la commission supérieure nommée « commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics » est présidée par le Chef du Gouvernement ou celui qui le supplée.

Elle est chargée en vertu dudit décret-loi de trouver les solutions appropriées pour accélérer la réalisation des projets publics et décider des mesures permettant de surmonter les problématiques rencontrées.