La commission pour l’accélération de la réalisation des projets publics à Sfax a présenté, mardi, au siège du gouvernement, des propositions pour surmonter les difficultés entravant la mise en œuvre des projets publics dans la région.

Les participants à cette réunion ont examiné les différents problèmes entravant l’avancement du projet Taparura dont, notamment, l’achèvement de la troisième tranche de l’entrée nord-sud de la ville de Sfax et le transfert des sièges administratifs situés sur le site du projet, à l’instar de la douanes et l’Office de la marine marchande et des ports.