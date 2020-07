Le projet d’amélioration de la qualité des eaux dans les villes locales vise l’amélioration des conditions de vie des habitants dans 10 villes tunisiennes, en l’occurrence Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef, Bizerte, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et Sfax, à travers le renforcement des systèmes d’assainissement et de la capacité de traitement des eaux usées. Ce qui permettra d’éviter la contamination de l’environnement naturel par les eaux usées et d’améliorer les conditions d’hygiène et de vie de la population.

Financé par un prêt de la JICA d’un montant de 10,871 milliards de yens (environ 239 millions de dinars), le projet consiste en la réhabilitation et l’extension de 5 stations de traitement des eaux usées (Tabarka, Béja, Jendouba, Medjez El Bab et Siliana), la réhabilitation et l’extension de 662,4 Km de réseaux d’assainissement, l’acquisition d’équipements d’exploitation et de maintenance au profit de l’ONAS (Office national de l’assainissement), ainsi que des services de consulting.

Le projet est actuellement en phase de préparation des dossiers d’appels d’offre par les consultants, néanmoins quelques travaux urgents ont déjà été entamés dans le cadre du projet, notamment à Jendouba et Kasserine, sachant que les travaux de Jendouba ont été achevés à la fin de 2019.

L’appui de la JICA à la Tunisie en matière d’assainissement revêt une importance accrue dans le contexte actuel où les conditions d’hygiène sont un facteur primordial dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

