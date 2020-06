La Fondation Education For Employment (EFE-Tunisie) vient d’organiser un webinaire sous le thème « Durabilité et Succès des Centres de Carrière pour une meilleure employabilité des diplômés universitaires en Tunisie », en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Columbia Global Centers I Tunis et l’IACE, en présence d’experts tunisiens et américains ayant une expérience confirmée dans ce domaine.

Le webinaire, rehaussé par la présence de M. Slim Choura Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, M. Ron Bruder, Président et Fondateur Education for Employment, Maitre Donia Ellouze, Présidente EFE-Tunisie et Mme Amel Bouchamaoui Membre Fondatrice de Columbia Global Centers Tunis, a été marqué par la présentation des conclusions et des recommandations de l’étude ′′Construire un centre de carrières durable en Tunisie′′ réalisée par une équipe d’étudiants en Master MPI de l’École des affaires internationales et publiques de l’Université de Columbia (USA), dans le cadre du partenariat entre Education pour l’Emploi EFE-Tunisie et Columbia Global Centers I Tunis.

A travers l’étude, les chercheurs américains et tunisiens ont travaillé sur un ensemble d’axes importants pour la création de véritables centres de carrière en Tunisie à savoir :

Les expériences comparées de centres de carrière et des meilleures pratiques dans 6 pays : Brésil, Egypte, France, Inde, Maroc et USA. Les observations et les résultats d’une enquête sur le terrain et d’une analyse de la situation des centres de carrières en Tunisie ainsi que les enseignements, La mise en place d’un d’outil d’évaluations des performances des centres de carrières. Ron Bruder, Fondateur de Education for Employment a présenté comment et pourquoi il a lancé le réseau Education for Employment qui opère aujourd’hui dans 8 pays de la région MENA de même que sa vision pour ce réseau sur les 5 prochaines années.

Maitre Donia Hedda Ellouze, dans son intervention, a présenté les réalisations de EFE-Tunisie et a indiqué que la fondation a formé et a placé plus de 2500 jeunes tunisiens en plus des 1000 jeunes formés dans les techniques d’entrepreneuriat. La présidente de la fondation a ajouté que 13 000 jeunes tunisiens ont été formés aux compétences relatives à l’employabilité par la fondation dans les centres de carrières universitaires.

La fondation EFE-Tunisie a misé sur le renforcement des liens entre le système d’enseignement supérieur et l’écosystème du secteur privé. Le partenariat avec Columbia Global Center Tunis et l’étude menée avec Columbia University SIPA sont un excellent exemple de partenariat et de collaboration percutants pour catalyser ce changement systémique.

La fondation s’est inscrite dans une démarche de transformation digitale et a mis à jour et digitalisé ses programmes et visions conformément aux mutations du marché de l’emploi. EFE-Tunisie se concentre également sur de nouveaux emplois et compétences dans des secteurs stratégiques tels que les technologies de l’information et la santé.

Etude Nationale sur l’Emploi et l’Entrepreneuriat en Tunisie post covid-19 : comprendre les perspectives

Outre l’étude présentée lors du Webinaire et dans un contexte lié, EFE-Tunisie annonce le lancement, avec l’IACE, d’une étude nationale sur l’emploi et l’entrepreneuriat en Tunisie post-COVID avec l’appui de la fondation Drosos. L’étude cible 1200 entreprises pour identifier les secteurs et segments à forte employabilité durant la période à venir.

Lien de l’étude ′′Construire un centre de carrières durable en Tunisie′′ : https://globalcenters.columbia.edu/news/sipa-capstone-project-sustainable-business-model-career-centers-better-employability-tunisian

À propos d’Education For Employment (EFE) :

Fondé en 2006, Education For Employment (EFE) est un réseau d’ONG locales présentes dans 10 pays, leader de l’employabilité des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). EFE offre aux jeunes demandeurs d’emploi des formations axées sur les besoins du marché du travail, développées par des experts pédagogiques et adaptées aux contextes locaux, et menant à des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat. L’approche d’EFE part des besoins en compétences du marché du travail pour concevoir des programmes de formation renforçant l’employabilité des jeunes. À ce jour, EFE a formé plus de 60 000 jeunes et inséré 72% des lauréats de ses programmes de formation-insertion, en partenariat avec plus de 2 400 employeurs régionaux. 55% des lauréats EFE sont des jeunes femmes, reflétant l’engagement d’EFE envers leur émancipation économique. Le réseau EFE rassemble des ONG affiliées de droit local présentes au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Arabie Saoudite et au Yémen, appuyées par des bureaux support aux États-Unis (Washington DC et New York), en Europe (Madrid) et aux Émirats Arabes Unis (Dubaï).

Pour plus d’informations, consultez www.efe.org

À propos d’EFE-Tunisie :

EFE-Tunisie, filiale d’Education for Employment, crée des modèles de formation pratique en collaboration avec des employeurs et des institutions d’enseignement, en vue d’obtenir des diplômés prêts à travailler, et qui seront employés par le biais de partenariats avec des entreprises. EFE-Tunisie est parmi les pionniers en matière de formation pour répondre aux besoins du marché de travail en vue d’un meilleur placement professionnel.

Ses programmes ont été lancés par EFE-Tunisie en 2012, conformément aux standards internationaux, et ont pu allier qualification professionnelle et besoins de l’entreprise.