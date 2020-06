Le ministre des affaires étrangères, Nourredine Ray s’est entretenu, lundi au siège du ministère, avec l’ambassadeur de Serbie en Tunisie, Nikola LUKIC à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le ministre s’est félicité, à cette occasion, des liens d’amitié unissant les deux pays depuis 1956, date de l’instauration des relations diplomatiques entre les deux pays et de la dynamique que connaît la coopération bilatérale à la faveur de l’échange périodique des visites entre les responsables des deux pays et de la volonté commune de renforcer cette coopération dans tous les domaines, selon un communiqué du ministère.

Il a également évoqué les prochaines échéances bilatérales dont, notamment, la sixième session de concertations politiques tuniso-serbes, saluant les efforts déployés par le diplomate serbe au cours de sa mission en Tunisie en vue de renforcer la coopération bilatérale au service de l’intérêt des deux peuples amis.

Le ministre des Affaires étrangères a, à cette occasion, réitéré ses remerciements aux autorités serbes pour avoir facilité le rapatriement des citoyens tunisiens bloqués à Belgrade, soulignant les mesures prises par la Tunisie pour relancer l’activité économique et touristique et les efforts qu’elle déploie pour limiter l’impact du coronavirus.

Pour sa part, l’ambassadeur de Serbie a exprimé sa fierté d’avoir représenté son pays en Tunisie, exprimant ses profonds remerciements au peuple tunisien et aux autorités tunisiennes pour leur hospitalité et les facilités qui lui ont été fournies ce qui lui a permis de remplir au mieux sa mission. Il s’est félicité du niveau de coopération entre les deux pays, affirmant la volonté de son pays de le hisser au plus haut niveau.