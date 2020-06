Dans le cadre des préparatifs du Forum de réflexion sur la Mémoire et le Devenir des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), le Comité Directeur de l’Edition – 2020 se propose de lancer le deuxième volet des séances ayant pour objectif d’approfondir la discussion et la réflexion autour des axes déjà examinés.

Ainsi, le programme de la semaine prochain permettra de continuer à réfléchir sur l’industrie de films, le rayonnement ainsi que les archives. Cette réflexion constituera la pierre angulaire de la prochaine session et celles à venir. La synthèse et le résultat de ces réflexions constitueront la matière qui viendra enrichir le quatrième panel sous la thématique ” Le devenir des JCC “.

En effet, ce dernier panel se penchera sur le devenir du festival et se tiendra en deux volets et ce, le 22 juillet et le 5 août 2020. L’objectif de cette rencontre de réflexion est d’inscrire l’ensemble des propositions envisagées dans une vision globale qui prendrait en considération aussi bien le cadre juridique que la mobilisation des ressources du financement.

Les participants à savoir les professionnels et critiques, experts en droit et finances et représentants d’associations et structures partenaires du festival sont invités à se pencher sur les objectifs des JCC et leur harmonie avec l’environnement socio-‘économique que vit la Tunisie aujourd’hui en œuvrant particulièrement à consolider les acquis du festival tout en explorant mieux les opportunités qu’offrent les nouveaux moyens de communication.

Il s’agit par ailleurs de renforcer la dimension internationale du festival en prenant surtout en considération la place que ne cessent d’occuper quelques manifestations cinématographiques dans notre environnement maghrébin et méditerranéen. L’accent sera mis également sur la nécessité d’engager une réflexion sur les formes juridiques des JCC susceptibles d’assurer leur pérennité et d’adopter les modalités de gestion en mesure de diversifier les sources de financement qui soient au diapason des ambitions du festival.

Il est à rappeler que la 31ème édition des Journées cinématographiques de Carthage se tiendra du 7 au 12 novembre 2020 et sera marquée par l’organisation cette année du forum ‘Les JCC : hier aujourd’hui et demain” afin de revisiter la mémoire du festival, évaluer son audience à l’intérieur comme à l’extérieur, réfléchir sur son devenir et réinventer les moyens de son rayonnement.