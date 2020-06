L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Arab Tunisian Bank s’est tenue le mardi 23 juin à l’hôtel Movenpick-les Berges du Lac en présence des administrateurs, de la direction générale, d’actionnaires et d’investisseurs.

L’ATB a également offert la possibilité aux actionnaires de participer à cette réunion par visio-conférence.

Toutes les résolutions proposées au vote des actionnaires ont été adoptées, en particulier celles qui se rapportent à l’approbation des états financiers individuels et consolidés de l’année 2019. L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de ne pas distribuer de dividendes au titre de l’exercice 2019 et ce, en ligne avec les recommandations de la Banque Centrale de Tunisie.

Un contrat de partenariat a été signé avec l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises en marge de l’AGO.

La banque affirme ainsi son ouverture sur l’environnement des affaires et sur l’écosystème entrepreneurial et confirme être à l’écoute des besoins des chefs d’entreprises et de ses clients.

La Tunisie a vécu avec la crise du Covid-19 des circonstances tout aussi exceptionnelles que douloureuses qui ont affecté profondément nos vies et le fonctionnement général de l’économie, contraints pendant plus de deux mois à un confinement général.

Dans ces conditions inhabituelles, l’ATB a mis en place un dispositif de gestion de crise à tous les niveaux de la banque. Tous les moyens possibles de communication ont été mis à la disposition des clients (réseaux sociaux, call center, ATB messenger). Certains collaborateurs sont passés en télétravail, assurant ainsi avec leurs collègues du réseau, une continuité intégrale de service.

L’échange entre les différentes équipes a été assuré via des outils de collaboration en ligne.

L’occasion pour la banque de remercier tous ses collaborateurs qui se sont engagés pour relever ce défi collectif majeur. Ils ont permis à la banque de soutenir efficacement ses clients, entreprises et particuliers.

Une banque engagée pour le pays

L’Arab Tunisian Bank a manifesté sa solidarité envers les citoyens lors de cette crise du Covid-19. La banque a proposé des produits et des solutions plus adaptées durant le confinement général et pour soutenir l’activité des entreprises. À ce titre, et pour encourager le paiement électronique et booster le mindset digital chez les concitoyens, la banque a incité ses clients à recourir à ATBnet en prenant en charge l’abonnement.

Elle leur a permis de s’abonner également au service SMS ATB Messenger à titre gracieux et à utiliser les cartes de paiement notamment en mode contactless. l’ATB a mis à disposition gratuitement durant la première année la carte Visa Electron et El Khir, ainsi que toute carte destinée à chaque détenteur âgé de 65 ans ou plus. Dans le même contexte, les plafonds journaliers des cartes Visa Electron et Mastercard El Khir ont été révisés à la hausse, en montant et en nombre d’utilisations.

Cette démarche fut accompagnée par le renforcement de la sécurité en généralisant les alertes SMS et e-mail pour toutes les demandes d’autorisation pour tous les porteurs de cartes. De surcroît, les commissions de retrait par cartes des GAB des autres banques ont été supprimées.

Fidèle à ses valeurs, l’ATB s’est engagée aux côtés des personnes les plus fragiles avec des actions solidaires tout au long de cette épidémie de COVID-19. La banque a également mis ses GAB au service des citoyens pour accéder aux aides sociales de l’État. Elle s’est conformée ainsi à la directive de la Banque Centrale de Tunisie en reportant les échéances de crédits de 3 ou 6 mois selon le revenu du client.

Un soutien pour les TPE/PME

En sa qualité de banque responsable, l’ATB a amplifié son dispositif commercial en soutien des TPE/PME qui représentent le cœur de l’économie nationale. Elle a adhéré au programme du ministère des Finances en faveur des entreprises lésées. Et elle l’a pleinement soutenu. La procédure d’adhésion a été digitalisée au même titre que les dépôts des demandes d’assistance dans le cadre du projet ATB/GFA. Elle a également acté l’étude de marché effectuée par l’APBT en partenariat avec Tunisia Jobs évaluant l’impact du Covid sur le secteur bancaire.

L’intérêt national en point de mire

Tout au long de la crise sanitaire sans précédent, la Banque a scellé son empreinte d’institution citoyenne, dont la mission est non seulement de financer l’économie mais de contribuer au développement social et au bien-être des citoyens.

Au-delà de la contribution de la banque à hauteur de 3 MD au profit du compte 1818 et l’Achat du matériel pour les hôpitaux (Sidi Bouzid, Djerba, Rabta, Charles Nicolle, Centre de maternité, Habib Thameur) au titre de l’engagement du secteur bancaire pour la lutte contre le coronavirus, les administrateurs de la banque ont fait don de leurs jetons de présence au profit du compte 1818.

Par ailleurs, l’ATB a été la première institution à s’impliquer dans le projet des masques, respirateurs et réanimateurs made in Tunisia conçu par l’Eniso –FMS Sousse. La banque a d’emblée parrainé l’initiative « Yes We breathe » initiée par l’école d’ingénieurs de Sousse visant à doter le personnel du ministère de la Santé des équipements nécessaires pour faire face au virus COVID-19.

Une action de solidarité a été menée au profit des réfugiés en collaboration avec le Croissant-Rouge et le groupe SLEMA (magasins AZIZA), lui-même client de la banque. Il s’agit d’une collecte de tickets restaurants. L’ensemble a été converti en dons sous forme de cartons remplis de denrées alimentaires et de détergents (javel, savons, gels…). Les produits ont été distribués durant la période du confinement par les collaborateurs de l’ATB avec des volontaires du Croissant-Rouge.

L’ATB a également fait la démonstration de proximité, de compassion et de bienveillance envers les personnes en difficulté. Ses collaborateurs ont fait don de jours de congé au profit d’orphelins démunis dans plusieurs régions dans le Grand Tunis comme à l’intérieur du pays. Un « engagement citoyen » de la banque en collaboration avec la société Hamadi Abid (client de la banque).

Une politique de gestion efficace

Fin 2019, l’ATB présentait un total actif consolidé de 7,779 milliards de dinars et des fonds propres de l’ordre de 577,436 millions de dinars. Le total net des crédits accordés à la clientèle s’élève à 5,377 milliards de dinars. Les dépôts de la clientèle ont atteint 5,233 milliards de dinars, en hausse de 12,7% par rapport à 2018. Le taux des crédits non performants n’est que de 3,47% au 31 décembre 2019.

Le Conseil d’Administration est profondément reconnaissant envers tous les cadres de la banque et ses partenaires. Ils ont permis à l’ATB, grâce à leurs actions et leur engagement, de remplir son rôle d’acteur responsable engagé qui compte, au plan économique, social et sociétal.

À propos de l’Arab Tunisian Bank

L’Arab Tunisian Bank ou ATB est une banque universelle tunisienne, fondée le 30 juin 1982, par l’intégration de l’agence tunisoise de l’Arab Bank et l’apport de personnes physiques tunisiennes.

L’ATB dispose aujourd’hui d’un réseau de 133 agences et emploie plus de 1428 Collaborateurs. Saisissant les opportunités nouvelles propres au secteur, elle a développé une stratégie de filialisation qui s’est traduite à ce jour par la création de sociétés spécialisées.

La stratégie de développement de la banque s’oriente de plus en plus vers le marché des particuliers et des TPE sans toutefois négliger sa cible privilégiée (les PME et les grandes entreprises) ainsi que le développement d’une synergie de groupe entre la banque et ses filiales. Et ce, en vue de consolider sa position sur le marché national et d’élargir son champ d’action.