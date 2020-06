La situation socio-économique dans le pays ainsi que le bilan des réalisations du gouvernement dans la lutte contre les répercussions négative de la crise du Coronavirus, ont été au centre d’une réunion tenue, mardi au palais du gouvernement à la Kasbah, entre le Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et les députés de trois blocs parlementaires ; à savoir la “Réforme”, “Vive la Tunisie” et “l’avenir.

Selon un communiqué publié mardi par la Présidence du Gouvernement, la réunion a permis de passer en revue les propositions et les visions des parlementaires sur la situation générale ; notamment les questions sociales et de développement aux niveaux régional et national.

Il a précisé, dans ce contexte, que les exigences de la situation actuelle nécessitent de renforcer davantage la confiance entre les composantes de la coalition au pouvoir et de la traduire en projets et programmes qui répondent aux attentes du peuple tunisien, tout en mettant en place les principes de travail conjoint entre le gouvernement et le parlement.

Fakhfakh a également souligné la nécessité d’accélérer le rythme de la promulgation des lois, d’élaborer des réformes à même de sauver l’économie, d’améliorer le système des services sociaux et de la numérisation de l’administration.

Il s’agit également de stimuler le développement et l’emploi dans les régions intérieures, soulignant l’importance de la stabilité politique et sociale au cours de la prochaine période à venir, eu égard l’importance des prochaines échéances auxquelles le pays doit faire face.

Et d’ajouter que “le dialogue politique, parlementaire et sociétal avec toutes les parties reste le moyen le plus efficace pour surmonter les défis et les difficultés “.