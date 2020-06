Une convention de partenariat entre le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de la santé, le Comité national olympique tunisien (CNOT) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été signée mercredi matin au centre culturel et sportif d’El Menzah, à l’occasion de la célébration de la journée olympique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre de la jeunesse et du sport, Ahmed Gaaloul, a indiqué qu’il s’agit là d’une initiative à soutenir et à généraliser pour fédérer davantage cette mise en corrélation entre sport et santé chez toutes les composantes de la société tunisienne.

C’est également, a-t-il renchéri, le point de départ d’une nouvelle vision pour le système de santé national qui permettrait de mettre en place à un nouveau protocole de prise en charge médicale basée sur la pratique du sport comme procédé thérapeutique à certaines maladies.

Dans son allocution d’ouverture de la journée, organisée à l’initiative du CNOT, Gaaloul a fait savoir que la Tunisie se trouve à un tournant de son combat contre le Coronavirus et qu’il s’agit, en cette phase, d’assurer la transition vers la vie d’après-corona, d’où le choix stratégique d’instituer cette relation de partenariat entre les domaines du sport et de la santé et d’établir un rapprochement avec l’OMS.

Il a, par ailleurs, tenu à saluer la contribution des médecins du sport dans la prévention des risques de contamination chez les sportifs tout au long des phases critiques de la pandémie, ainsi que le rôle joué par les jeunes tunisiens et des différentes organisations de la jeunesse telles les scouts, le croissant rouge et les jeunes chambres.

De son côté, le président du CNOT, Mahrez Bousayène, a estimé que la convention de partenariat signée vise à faire du sport l’un des principales bases d’une société tunisienne saine et de consacrer le principe de la prévention des maladies par la pratique du sport.

Bousayène a, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la journée olympique, rappelé la contribution du CNOT dans l’effort national de lutte contre le Covid-19, réservant une mention particulière aux corps médicaux et paramédicaux qui exercent dans les différentes structures de l’Etat.

Il a été rejoint, dans ses propos, par le ministre de la santé Abdellatif Mekki, lequel a assuré que le sport et le bien-être constituent deux des plus importants déterminants de la santé publique, appelant les Tunisiens a adopter un style de vie nouveau basé sur la prévention par le sport.

“C’est un choix salvateur pour tout un chacun et dont les retombées seront certes positives pour le citoyen et pour le système national de santé”, a affirmé le ministre.

Pour sa part, le président du bureau OMS-Tunisie, Yves Souteyrond n’a pas manqué de saluer la victoire réalisée par la Tunisie face à la pandémie liée au coronavirus, réitérant par la même occasion, l’engagement de l’organisation mondiale de la santé aux côtés de la Tunisie dans ce qui reste de sa bataille contre le Covid-19.

Pour revenir à cette journée olympique, qui marque la fin d’une première manche remportée par la Tunisie face à une pandémie mondiale particulièrement meurtrière et ayant suscité à la fois; la peur et la mobilisation de tous les pays, le CNOT a choisi de la placer sous le signe de: “Les blouses blanches et la famille sportive, champions de la nation”.

A travers cette journée, un hommage a été rendu à tous les médecins du sport ainsi qu’à l’ensemble des sportifs de l’élite pour leur mobilisation dans la lutte contre le Covid-19.

Le président du Comité olympique international, Thomas Bach, a, à son tour, depuis Lausanne en Suisse, adressé un message de félicitation au CNOT et au gouvernement tunisien qui, a t-il dit, donnent aujourd’hui le bon exemple au monde entier en œuvrant à, promouvoir une société en bonne santé et augmentant la contribution du sport au bien-être et à la santé de la communauté.

De son côté, le comité olympique tunisien, a en son nom et celui du gouvernement tunisien adressé un message de gratitude au CIO et à son président.

A noter que la journée a démarré par le salut des drapeaux national et olympique et les hymnes officiels en présence des présidents des fédérations sportives, d’une pléiade de médecins du sport et quelques figures sportives nationales.