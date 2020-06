Près de 30 jeunes (âgés entre 18 et 30 ans) de 6 pays africains (Tunisie, Rwanda, Gabon, Togo, Mali, République du Congo démocratique) participeront, du 24 au 27 juin 2020, au défi africain des technologies 3D, dans le cadre d’une compétition en ligne intitulée ‘’3D AFrica Maker”, souligne à l’agence TAP Soumaya Chelbi, directrice de la compétition, responsable de l’innovation au NETINFO (centre de formation en technologies numériques et développement de jeux vidéo).

Le défi africain des développeurs des produits 3D et leurs utilisateurs fournira une occasion pour approfondir la conscience de l’importance de ces technologies numériques et les techniques 3D dans la réalisation de la transition technologique du continent africain, indique Chelbi soulignant l’importance du rôle de la jeunesse africaine et son grand potentiel créatif qui a besoin d’encouragement et de soutien, dit-elle.

L’idée du défi africain ‘’3D Africa Maker”, où le thème de la “santé” a été choisi comme un axe principal, a été développée au centre NETINFO à Nabeul, en coopération avec le programme rwandais ‘’Africa in Colors”, dans le cadre du projet ‘’3D Africa”, et en partenariat avec les universités virtuelles et les laboratoires du recherche des pays africains pour contribuer à la réussite de cette manifestation.

Ce défi est soutenu par des développeurs de logiciels internationaux à l’instar d’Autodesk, ainsi que par l’agence de coopération allemande GIZ et l’agence tunisienne d’internet (ATI).

La compétition se tiendra en ligne sur le site 3dafricamaker.org, du 24 au 27 juin, sous forme de boot camp, qui comprend une compétition de conception et d’industrie par les techniques 3D, ainsi que des sessions de formation à distance sous forme des webinaires et des ateliers de formation gratuite.

Les 18 membres des équipes gagnantes (3 candidats par équipe, une équipe gagnante par pays) recevront des certifications reconnues dans le secteur des technologies numériques et du 3D.

Chaque équipe bénéficiera d’un accompagnement de 3 mois pour finaliser le projet gagnant et le réaliser.