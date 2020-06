Le secteur agricole sera parmi les priorités du gouvernement durant la période à venir, ainsi que plusieurs autres secteurs, et ce, dans le cadre du plan de relance économique qui sera présenté prochainement par le gouvernement, a affirmé le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Oussama Kheriji.

Il a ajouté, lundi, lors d’une séance de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement du plan d’approvisionnement en eau potable du gouvernorat de Zaghouan durant l’été 2020, que le ministère s’apprête à mettre en œuvre une stratégie pour le secteur de l’eau à l’horizon 2050 afin d’assurer la sécurité hydrique du pays.

Et de préciser que cette stratégie vise à assurer l’approvisionnement en eau potable de tous les Tunisiens en termes de quantité et de qualité et de garantir l’alimentation en eau de tous les secteurs stratégiques tels que l’agriculture ainsi que l’adaptation aux changements climatiques.

Le Chef du Gouvernement, Elyes Fakhfakh annoncera, le plan de relance économique du pays à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le 25 juin courant, selon le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Selim Azzabi.