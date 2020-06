Le taux d’avancement des travaux d’agrandissement du stade olympique de Sousse a atteint 40%, après la période du confinement général et la résolution des problèmes qui ont paralysé ces travaux, a annoncé le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Moncef Siliti.

Ce stade qui devra accueillir les supporteurs et équipes sportives, en juin 2021, sera, le deuxième plus grand stade sportif en Tunisie, après celui de Radès, a-t-il ajouté dans une déclaration aux médias lors de sa visite, samedi, à Sousse.

Le coût total des travaux est estimé à 32 Millions de Dinars (MD), dont 4 MD en tant que contribution de la municipalité de Sousse et 2 MD de participation de l’Etoile sportive du Sahel.

Les travaux d’agrandissement du stade comprennent notamment les gradins couverts et les gradins Est, Nord et Sud non couverts, l’aménagement des vestiaires, le réaménagement des unités sanitaires du public, la création de 22 cabines et la restauration totale des réseaux de l’électricité.

Siliti a fait savoir, par ailleurs, que son département engagera, vers la fin du mois d’août, des travaux de nettoyage de l’Oued laya (Kalaa Essghira) et de protection de la ville d’El Kalaa contre les inondations, d’un coût total de 600 mille dinars.

Le ministre a visité également la délégation de Bouficha où il a supervisé l’ouverture à la circulation du pont d’oued charchar sur la route nationale n° 1.

Ce pont qui vise à assurer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers de la route est d’une longueur de 80 mètres et son un coût est estimé à plus de 13 MD.

Le ministre a inspecté également le projet d’aménagement et asphaltage de la piste Ghouirka à Kalâa Kebira qui est actuellement en cours de réalisation pour la somme de un million 720 mille dinars et les travaux de nettoyage et aménagement de Oued Kacem à Sousse (6MD).