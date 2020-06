La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi, 18 juin 2020, sur un territoire négatif.Le Tunindex a perdu 0,12%, à hauteur de 6 718,68 points, dans un volume total 6,531 millions de dinars(MD), selon les données publiées sur son site.

Les titres SERVICOM et SOMOCER ont réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 5,95% pour clôturer la séance à 0,89 dinar(D). De même, le titre AETEC a augmenté de 5,71% à 0,37 D suivi de titre BH ASSURANCE qui a réalisé une progression de 4,47% à 31,55 D.

Toujours dans le vert, les titres GIF et UADH ont gagné respectivement, 4,16% et 3,89% pour clôturer à 0,50 D et 0,80 D.

A la baisse, le titre CIMENTS de Bizerte a réalisé une chute de 3,90% à 1,23 D, suivi d’AIR LIQUIDE qui a réalisé une baisse de 2,98% à 75,28 D.

Les titres ATB et SIAME ont régressé respectivement de 2,95% et 2,72% pour clôturer la séance à 3,28 D et 3,21 D. Toujours, dans le rouge, le titre CEREALIS a baissé de 2,55 % à 5,71 D.