La première session du Forum de la Souveraineté Alimentaire et du Climat (ForSAC) coorganisé par l’Observatoire de la Souveraineté Alimentaire et de l’Environnement (OSAE), Nomad 08-Observatoire Tunisien de l’Eau (OTE) et le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES), aura lieu du 14 au 18 octobre 2020 à Sidi Bouzid.

Selon le site de l’OSAE, les trois organisations ont décidé de se rapprocher pour créer un espace de rencontres et de réflexions collectives, autour des thématiques communes de la dépendance alimentaires, des droits sociaux, économiques et écologiques, des ressources naturelles et des changements climatiques….

Dans un premier temps, cette collaboration se fera par la co-organisation d’un Forum de la Souveraineté Alimentaire et du Climat (ForSAC), qui a vocation à devenir annuel.

Le ForSAC se fixera comme objectif principal de témoigner, discuter et alerter sur les conséquences dramatiques de la poursuite des politiques agricoles et alimentaires actuelles et l’urgence de changer radicalement vers des choix politiques volontaristes qui respectent à la fois l’ensemble des droits de l’Homme fondamentaux, particulièrement les droits d’accès aux ressources naturelles, comme l’eau et la terre, à un environnement sain, à une alimentation appropriée et suffisante… ; protègent la biodiversité, les équilibres naturels, les climats et les droits des générations futures… ; et remettent les paysanneries et l’agriculture vivrière au cœur des stratégies agricoles, alimentaires et écologiques, de longs termes, afin d’assurer une sécurité et une souveraineté alimentaires dignes, justes et ” durables ” à l’ensemble de la population.

Toutes les personnes et les organisations libres, indépendantes et engagées pour un monde qui offre plus de droits, plus de sécurité et plus de dignité sont invitées à prendre par à cet effort collectif.