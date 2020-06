Quelque 12 250 entreprises impactées par le virus Covid-19, dont 86% employant moins de 50 personnes, ont déposé, via la plateforme en ligne, leurs demandes pour bénéficier de l’appui exceptionnel du gouvernement (pour les petits commerçants, artisans et titulaires de cartes professionnelles) en raison de la propagation de la pandémie et du confinement général obligatoire. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Finances.

En effet, selon le chargé de mission auprès du ministre des Finances, Mohamed Wahada, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse pour présenter les travaux de la Commission d’accompagnement et d’appui aux entreprises affectées par le confinement général, mercredi 17 juin 2020, le chiffre d’affaires (CA) des entreprises enregistrées sur la plateforme a diminué de 45% en mars 2020 et d’environ 38% au cours du mois d’avril 2020 par rapport à la même période de l’année 2019.

Le CA de la moitié de ces entreprises a dépassé 500 mille dinars en 2019, alors que le CA du reste des entreprises (37%) n’a pas dépassé 300 mille dinars.

Les secteurs impactés sont l’industrie (21%), le commerce et les services (49%) et autres secteurs (30%) en particulier le bâtiment, la restauration et l’hébergement.

Wahada a également souligné que 46% des dossiers déposés par les entreprises impactées concernent des besoins pour des mesures financières et 41% des dossiers nécessitant des mesures fiscales.