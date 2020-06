Le ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises a annoncé, mercredi 17 juin, le lancement d’une nouvelle plateforme en ligne pour le traitement des dossiers en instance d’admission temporaire sous le régime de perfectionnement actif et la récupération des garanties, et ce en coordination avec les services compétents de la Direction générale des douanes.

Les entreprises souhaitant déposer leurs demandes en ligne, peuvent s’inscrire sur la plateforme via le lien: https://regat.e-industrie.gov.tn