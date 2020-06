L’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Patrice Bergamini, s’est entretenu lundi au Palais du Bardo avec le président de l’Assemblée des représentants du Peuple, Rached Ghannouchi, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Bergamini a mis l’accent lors de cette rencontre sur les relations exceptionnelles de partenariat entre l’UE et la Tunisie et les efforts déployés par les deux parties pour les renforcer.

L’ambassadeur de l’UE a fait valoir l’expérience du processus démocratique en Tunisie.

” La Tunisie bénéficie de la meilleure constitution consensuelle de la région. Les tiraillements politiques en démocratie est une chose normale ” a-t-il estimé, rapporte l’ARP dans son communiqué.

Bergamini a passé en revue les efforts de l’UE pour soutenir la Tunisie dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, la santé, la numérisation et les programmes d’échange d’étudiants.

Il a dans ce sens fait observer la volonté de l’UE de poursuivre son appui à la Tunisie dans ses priorités du moment dont la relance de l’économie. Il est question selon lui de trouver les solutions et les financements nécessaires pour traiter les dossiers prioritaires.

L’ambassadeur de l’UE a exhorté les autorités tunisiennes à hâter l’identification de ses besoins après avoir élaboré un diagnostique sur les répercussions de la crise du Covid-19.

” La crise du Covid-19 qui nous a contraint à la distanciation physique, nous oblige également à nous rapprocher dans plusieurs domaines, notamment ceux de la recherche scientifique et médical et l’échange d’expertise dans le domaine de la lutte contre les épidémies “, a-t-il affirmé.

Bergamini a fait état des opportunités pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays de l’UE et la Tunisie, ainsi que des défis conjoints en matière de migration clandestine et de réfugiés.

Sur la question libyenne, l’ambassadeur de l’UE a estimé que la Tunisie ” pouvait faire partie de la solution et accueillir toutes les parties du conflit en Libye “.

De son coté le président du parlement Rached Ghannouchi a indiqué que la Tunisie considère l’UE comme un partenaire stratégique, tout en soulignant les répercussions économiques et sociales du Covid-19 sur le pays, lesquelles nécessitent le renforcement des moyens de coopération et de partenariat entre les deux parties.

Ghannouchi a mis l’accent sur l’impératif d’une coordination conjointe entre la Tunisie et l’UE concernant le dossier libyen.

” Nous partageons la volonté de rétablir la paix et la sécurité en Libye. il n’y a pas d’alternative en dehors de celle d’une solution libyo-libyenne par le biais d’un dialogue politique et il n’y aura pas d’avenir pour les guerres civiles, les conflits et les guerres par procuration.

La rencontre entre Patrice Bergamini et Rached Ghannouchi s’est déroulée en présence du deuxième vice-président de l’ARP Tarak Ftiti et de l’assesseur du président de l’ARP en charge des relations extérieures Nabil Hajji.