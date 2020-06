Les travaux d’aménagement de la zone industrielle de Tozeur (20 hectares) et Nefta (20 hectares) seront prochainement lancés, après l’achèvement de toutes les études liées à l’aménagement de cette zone et l’adoption du lotissement, a indiqué le Directeur général du complexe industriel et technologique de Tozeur, Nidhal Hadfi.

Au cours d’une réunion tenue vendredi entre le ministre de l’Industrie et des Petites Entreprises (PME), Salah Ben Youssef et le DG du complexe industriel et technologique de Tozeur, les deux parties ont évoqué l’activité du complexe et ses perspectives de développement ainsi que son rôle dans la création d’emplois, notamment pour les diplômés du supérieur et l’accompagnement des unités industrielles à s’implanter dans la région, lit-on dans un communiqué du ministère publié sur sa page Facebook..

Les deux parties ont cité le cas de la société ” Lina -TEX ” opérant dans le secteur du textile -habillement, qui offre environ 150 emplois.

Le complexe a également contribué à l’encadrement des jeunes promoteurs, d’autant plus que 30 petites et moyennes entreprises se sont implantées dans la région, notamment dans le domaine de la valorisation des chaînes de valeur des dattes, de ses dérivés et des sous produits des palmiers. En outre, 60 projets économiques ont été créés dans la région dans le cadre du programme “Clusters”.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance d’intensifier les efforts pour accroître la compétitivité des entreprises industrielles situées dans la région, à travers la mise en œuvre des programmes d’encadrement technique, de mise à niveau industrielle, ainsi que du programme de certification de conformité, la réalisation de l’infrastructure industrielle et la promotion des exportations des dattes.