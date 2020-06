La Banque centrale de Tunisie (BCT) vient de lancer, vendredi, son nouveau site web “BCT-FINTECH”, accessible sur l’adresse électronique : https://fintech.bct.gov.tn/; Ce lancement coïncide avec l’ouverture des inscriptions en ligne pour la Sandbox réglementaire de la BCT, qui est un mécanisme destiné à accompagner les fintech tunisiennes dans le développement de leurs solutions.

La FinTech est une expression, qui combine les termes ” finance ” et ” technologie “, et elle désigne une start-up innovante qui utilise la technologie pour repenser les services financiers et bancaires.

“Ce site web est un nouvel instrument qui permettra à la BCT de se rapprocher davantage de l’écosystème des Fintech et de collaborer avec elles, pour la conception de nouvelles solutions high tec”, a indiqué Marouane Abassi, gouverneur de la BCT, lors d’un wébinaire organisé à l’occasion du lancement dudit site web.

En fait, la BCT propose de mettre, à la disposition des fintech, plusieurs mécanismes (Sandbox réglementaire, BCT-Lab, site WEB, …), dont l’objectif est de leur accorder une meilleure visibilité à l’échelle nationale, régionale et internationale.

D’après Abassi, la technologie est un secteur qui se développe rapidement et qui favorise le développement de plusieurs autres activités. “Nous disposons d’un écosystème important de fintech qui nous permettra de surmonter les répercussions de la crise de la pandémie du coronavirus, de favoriser la relance de notre économie et d’adopter un nouveau modèle économique”, a-t-il dit.

Il a rappelé que durant le confinement global, plusieurs start-up ont réussi à développer de nouvelles applications ou solutions à la pointe et des services à distance de qualité en faveur du citoyen, “ce qui démontre que nous sommes capables d’innover et de réussir”.

Pour Karim Jouini, directeur exécutif de la startup Expensya, “une crise est un accélérateur de transformation”, et “les start-up sont les plus prêtes à cette transformation”.

Il a appelé, à cet égard, à asseoir un climat favorable pour accélérer le développement de start-up, lesquelles œuvreront à implémenter des solutions innovantes au profit de l’économie du pays.

De son côté, Nizar Chaddad, coordinateur du Comité Fintech à la BCT, a fait savoir que le site web comporte 3 principaux volets. Il s’agit d’un volet informatif, dans la mesure où il présente des données fiables et facilement accessibles ainsi qu’un espace de partage d’informations pour les fintech; d’un volet réglementaire, avec la mise en place d’une boite à outil de textes réglementaires à consulter; et enfin un volet promotionnel, étant donné qu’il permettra de donner plus de visibilité à notre écosystème sur le plan régional et international.

Il est à noter que la BCT a ouvert officiellement, vendredi, l’inscription à la sandbox réglementaire, laquelle met à la disposition de tous les acteurs financiers innovants, des outils adéquats (base de données, expertise juridique et technique…) pour accompagner les projets à haut potentiel.

Il s’agit d’autoriser les Fintech à tester, en grandeur réelle, des solutions innovantes avec des clients volontaires pour une période limitée dans le temps et sous la surveillance de la BCT. Cette initiative permettra au régulateur de comprendre la complexité de la technologie utilisée dans l’innovation financière et de procéder, en cas de besoin, à l’ajustement du cadre réglementaire.