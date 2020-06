Les seizièmes Rencontres du Maghreb des Films (MDF) se tiendront à partir de novembre 2020. L’association Le Maghreb des films informe que la date limité de l’appel à films est fixée au 31 juillet 2020. Les dossiers de candidatures et le formulaire d’inscription doivent étre adressés à l’adresse suivante : maghrebdesfilms@gmail.com.

Le formulaire d’inscription est sur le lien suivant :

http://www.maghrebdesfilms.fr/appel-a-films-2020.html

Depuis sa création en 2009, le Maghreb des Films a déjà présenté près de 1000 films, dans plus d’une centaine de lieux, à Paris, en Périphérie et en Province, ainsi qu’à l’étranger.

Sa vocation est de faire connaître les cinématographies et les cinéastes des pays du Maghreb, de Libye, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et de Mauritanie et organiser des rencontres et des débats, des tables rondes, voire des colloques, autour des questions d’histoire et de société autant que de l’état du cinéma et de la création.