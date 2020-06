Mohamed Nizar Yaïche, le ministre des Finances, a réuni autour de lui quatre de ses collègues du gouvernement pour discuter des finances publiques et des moyens de renforcer les ressources propres de l’Etat. C’était l’après-midi de vendredi 5 juin 2020 au département des Finances.

La rencontre a donc réuni les ministres du Transport, Anouar Maarouf, du Développement et de l’Investissement, Slim Azzabi, du Commerce, Mohamed Msilini, et de l’Education, Mohammed Hamdi, en plus de trois membres de l’ARP appartenant aux partis de la coalition au pouvoir, mais aussi des experts économiques.

L’accent a été mis, lors de cette réunion, sur la situation économique générale, les pressions sur les finances publiques, et l’importance de conjuguer les efforts de toutes les parties (gouvernement, acteurs économiques, partis politiques et organisations nationales), afin d’impulser l’activité économique et mettre en place toutes les mesures permettant de surmonter les difficultés actuelles et de bâtir une économie sur des bases solides.