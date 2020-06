Al Karama Holding, a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la cession des participations publiques directes représentant 50,99% du capital de la société ” Les grands silos du Sud ” à un investisseur capable de contribuer à la gestion et au développement de la société.

Dans un communiqué publié, vendredi, la société souligne que le processus de cession comprend une phase de préqualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés.

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de pré-qualification(DPQ) qui définit le processus et les critères de pré-qualification à partir du mardi, 09 juin 2020 au siège de Al Karama Holding.

Le retrait du DPQ est conditionné par la présentation à la société Al Karama Holding d’un accord de confidentialité téléchargeable sur www.alkaramaholding.com et www.ugfsnorthafrica.com.tn, dûment signé par le représentant légal du candidat et portant le cachet le cas échéant, et le paiement d’un montant non restituable de 500 dinars par chèque certifié, par virement bancaire ou en espèces.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’intérêt au bureau d’ordre de Al Karama Holding directement par porteur contre décharge ou par courrier express, et ce, au plus tard le 10 juillet 2020.

En ce qui concerne la phase d’offres financières, les candidats pré-qualifiés seront notifiés par écrit et seront dès lors, en droit de retirer un dossier d’Appel d’Offres comprenant le règlement de l’appel d’offres incluant le projet d’acte de cession, le mémorandum d’information et le règlement de la Data Room.

A savoir que la société ” les grands silos du Sud ” LES GRANDS SILOS DU SUD , créée le 16 novembre 1994, porte essentiellement sur la collecte, le stockage, la conservation, le traitement, la sélection, le conditionnement, le transport, le négoce des céréales et tout autre produit agricole. Elle dispose d’une unité de collecte située à Chaffar, Mahres, gouvernorat de Sfax.