La production dans les champs gazier de Nawara et pétrolier d’El Waha, à Tataouine, exploités par la compagnie autrichienne OMV, a été suspendue mardi à minuit, suite à une grève des ouvriers pour une durée de 3 jours, du 3 au 5 juin 2020.

Cette grève a été décidée par la fédération générale du pétrole et des produits chimiques, après le licenciement de 23 cadres et agents permanents et contractuels de façon arbitraire, selon le préavis de grève publiés le 18 mai dernier.

Cette action a été décidée après l’échec de la séance de conciliation tenue au siège de l’inspection générale du travail, en l’absence de la direction de la compagnie, selon le communiqué de la fédération.

Les revendications du syndicat stipulent la réintégration des travailleurs licenciés, l’arrêt des déductions de salaires des cadres et agents effectuées sans consulter le syndicat, ainsi que la restitution des prélèvements du mois d’avril, indique à l’agence TAP le membre de l’union régionale du travail, Adnen Yahyaoui.

Le préavis de grève mentionne également l’arrêt du remplacement des cadres et agents permanents par des travailleurs intérimaires qui coûtent plus cher.