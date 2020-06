L’Assemblée Générale Ordinaire de la BIAT, organisée exceptionnellement à distance le 3 juin 2020, a décidé le renouvellement des mandats de membres du Conseil d’administration:

– Ismail Mabrouk,

– Karim Miled

– Hichem Driss

– Tahar Sioud (en tant que représentant des petits actionnaires)

– Sami Hachicha

– Mohamed Afif Chelbi

– Mehdi Sethom

– Jean Messenessi.

Il a également décidé la nomination de Fadhel Abdelkefi en tant que membre du Conseil d’Administration, et ce pour une période de trois ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

L’Assemblée Générale Ordinaire décide ensuite d’allouer au Conseil d’Administration la somme brute de sept cent vingt mille (720 000) dinars à titre de jetons de présence pour l’exercice 2020. Le Conseil d’Administration en décidera la répartition entre ses membres.

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer, en outre, aux membres du comité d’audit, du comité exécutif de crédit, du comité des risques et du comité de nomination et de rémunération la somme brute de trois mille dinars par membre et par présence pour l’exercice 2020.