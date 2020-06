Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors annonce, dans un communiqué publié mardi 2 juin 2020, l’ouverture des candidatures au “Prix national du meilleur programme, projet ou initiative régionale pour la promotion de la femme rurale au titre de l’année 2019”.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 14 août 2020, précise la même source.

Ce prix est décerné à l’occasion de la célébration, le 15 octobre de chaque année, de la “Journée mondiale de la femme rurale”, à une personne physique, une institution publique ou une organisation non gouvernementale ayant contribué directement à la promotion de la femme rurale. Le prix consiste en une médaille d’or et un montant de dix mille dinars.

Le dossier de candidature doit comporter une présentation complète du candidat (profil, qualité, domaines d’activité…), une présentation exhaustive du programme ou projet ou initiative objet de candidature et un exposé détaillé sur les répercussions du projet sur les populations concernées et les résultats obtenus, appuyé par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, rappelle la même source.

Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère de la femme sous pli fermé, recommandé portant la mention “Prix national pour la promotion de la femme rurale au titre de l’année 2019”.

Les critères d’évaluation des candidatures sont publiés sur le site www.femmes.gov.tn.