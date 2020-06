Le Courant Populaire a dénoncé lundi ce qu’il nomme ” l’initiative américaine dangereuse ” relative à la possibilité de déployer des forces sur le territoire tunisien.

” Cette étape américaine constitue une violation criante de la souveraineté de la Tunisie et l’implique dans des conflits internationaux et régionaux bouillonnants ” estime le Courant Populaire.

Le parti dénonce l’impudence et l’arrogance avec lesquelles les Etats-Unis traitent les pays qu’ils estiment être leur espace vital pour mener ses guerres et ses interventions et perpétuer ainsi son hégémonie sur le monde.

Dans une déclaration rendue publique lundi, le Courant Populaire, souligne que l’administration américaine œuvre depuis des décennies à installer des bases militaires en Tunisie et dans la région du Maghreb Arabe.

” L’administration US est en train d’aménager et de reconfigurer le ” théâtre stratégique ” en poussant la région vers l’anarchie, notamment à travers les groupes terroristes que son allié turc dépêche sur le territoire libyen. Cette situation va donner lieu à des ingérences régionales et internationales et servira ainsi de prétexte à une présence militaire américaine dans le but de détruire et de diviser les pays de la région à l’instar de ce qui s’est passé au Moyen Orient “, a fait observer le parti.

Le Courant populaire estime que les forces colonialistes, à leur tête l’administration américaine et le mouvement sioniste ont pour objectif de faire perdurer le chaos en Libye et dans les autres pays arabes.

Il n’y a pas de solution en dehors d’une mobilisation populaire dans la région pour faire pression sur les place et mettre fin aux ingérences étrangères et aux conflits civils armés. le but étant d’aider le peuple libyen dans son combat contre le terrorisme et à préserver son intégrité et sa souveraineté, soutient la même source.

Le Courant Populaire appelle le peuple tunisien, ses forces nationalistes ainsi que les citoyens du Maghreb arabe à faire preuve de vigilance face à ce qui se trame contre la Tunisie et la région et à se préparer à la résistance contre toute forme de présence militaire étrangère et faire barrage à toutes les forces liées au projet américano-sioniste, à leur tête le régime turc et les ” groupes fréristes ” qui lui sont liés.

Le commandement militaire américain en Afrique AFRICOM avait laissé entendre dans une déclaration rendue publique vendredi 29 mai 2020 la possibilité de déployer des forces militaire en Tunisie.