Un bloc d’actions représentant au moins 58,2% et pouvant aller jusqu’à 78% du capital social de Carthage Cement sera cédé par voie d’Appel d’Offres international, a annoncé Karama Holding.

Et de préciser que l’Etat tunisien, Bina Corp et Al Karama Holding actionnaires majoritaires de la société Carthage Cement, ont décidé de procéder à la cession à un investisseur stratégique et /ou financier qui aura la capacité de gérer et de développer la société.

Al Karama Holding avait informé, le 23 février 2020, les investisseurs tunisiens et étrangers de la reprise officielle du processus de cession des participations directes et indirectes de l’Etat dans le capital de la société Carthage Cement en mars 2020.

Cependant, suite à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du COVID19 et les mesures de confinement prises par l’Etat pour combattre le virus, Al Karama a continué à avancer sur le dossier mais reporte l’annonce de pré-qualification au début du mois de juin 2020.

Ainsi, les investisseurs intéressés sont invités à retirer, à partir du mardi 02 juin 2020 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, un dossier de pré-qualification, relatif à la société, qui définit le processus et les critères de pré-qualification.

Le retrait est conditionné par la signature d’un engagement de confidentialité téléchargeable sur le site de Al Karama Holding (www.alkaramaholding.com) et par le paiement d’un montant non restituable de 4500 dinars payable en espèces, par virement bancaire ou par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding.

De plus, l’investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus devra être une personne morale ou physique ou un consortium dirigé par un chef de file.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’intérêt au bureau d’ordre d’ Al Karama Holding, et ce au plus tard, le 25 septembre 2020 à 17h00.

Les candidats pré-qualifiés qui seront notifiés, le 7 octobre 2020, pourront accéder à une data room pour effectuer les travaux de due diligence, de visiter les locaux de la société et de rencontrer son management et de proposer des amendements au projet d’acte de cession, selon un calendrier et des modalités définis dans le dossier d’Appel d’Offres.