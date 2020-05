Les frontières tunisiennes seront prochainement, ouvertes pour accueillir les touristes allemands, européens, algériens et autres, a annoncé Nabil Bziouech, directeur général de l’Office national du tourisme Tunisien (ONTT), vendredi, lors d’un webinaire, organisé par l’AHK, sur le thème “Le tourisme allemand en Tunisie : De la crise à la reprise”.

Le premier responsable de l’Office du tourisme a fait savoir que des négociations sont en cours avec les parties concernées allemandes, pour l’ouverture aussi, de leurs frontières, rappelant que la pandémie du coronavirus a entraîné l’activité touristique aussi bien en Tunisie que dans les différentes destinations mondiales, dans une crise sans précédent.

Il a estimé, par ailleurs, que le lancement du protocole sanitaire du tourisme serait un message rassurant pour tous les tours opérateurs et les touristes, d’autant plus qu’il met en place toutes les conditions d’hygiène pour assurer un séjour sécurisé en Tunisie.

Foued Lejmi, représentant du groupe touristique allemand “DER Touristik”, a appelé à ne pas interrompre les actions de communication et de promotion de la destination Tunisie, aussi bien en Allemagne que dans d’autres marchés, et de garder le contact avec les tours opérateurs, en attendant la relance de l’activité touristique.

Il a, par ailleurs, recommandé, d’œuvrer durant cette période, à résoudre les problèmes internes de cette filière d’activité, à fixer des objectifs clairs pour les années à venir et à concevoir les stratégies adéquates.

Partageant le même avis, Sarah Schwepcke, représentante de l’Agence allemande de la coopération Internationale (GIZ), a appelé à “transformer le secteur en soi” et à “avancer au niveau des différentes stratégies conçues durant les années dernières et oeuvrer à les mettre en place”.

“La Tunisie est un beau pays, elle est pleine de richesses naturelles, culturelles, patrimoniales, historiques…, et il est temps de tirer le meilleur parti de ces richesses pour attirer plus de touristes”, a-t-elle souligné.

Dans ce cadre, elle a rappelé que la GIZ Tunisie vient de lancer le projet ” Promotion du tourisme durable “, lequel s’attelle à créer de nouveaux produits touristiques, en se basant sur le tourisme culturel, culinaire et le tourisme actif et en plein air. La finalité est de diversifier l’offre et promouvoir l’image de la Tunisie, et par conséquence augmenter les postes d’emploi et consolider la place du secteur touristique dans l’économie tunisienne.