Des semences sélectionnées de différents types de céréales et des semences d’orge ordinaires et contrôlées seront disponibles en quantité suffisante et mises à la disposition des agriculteurs et des sociétés agricoles au démarrage de la saison des grandes cultures 2020/2021.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche précise, dans un communiqué publié vendredi 29 mai, que ces semences sélectionnées offrent toutes les garanties d’une plus grande productivité et d’une meilleure qualité, appelant tous les agriculteurs à s’approvisionner auprès des points de vente agrées.

Le département de l’agriculture a appelé, également, les agriculteurs à éviter l’acquisition des semences de source inconnue, pour éviter la transmission des maladies et un rendement médiocre.