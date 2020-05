La 16e session du Comité de suivi et de réflexion tuniso-allemande s’est tenue, jeudi 28 mai 2020 par visioconférence, au ministère des Affaires étrangères sur le thème “la coopération tuniso-allemande pour la réforme”.

Les deux parties ont exprimé leur volonté d’aller de l’avant pour la mise en œuvre des mesures et réformes convenues dans le plan d’action précédemment établi, basé essentiellement sur la réalisation des objectifs du gouvernement tunisien à apporter des réformes au secteur financier. C’est ce qu’indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les discussions ont porté sur les secteurs concernés par la coopération entre les deux pays, dont le développement économique durable, la décentralisation, la protection de l’environnement et les richesses naturelles, outre le plan de modernisation de l’administration tunisienne.

La partie allemande a exprimé sa prédisposition à fournir l’aide financière et technique nécessaire afin de soutenir le plan de réforme visant notamment l’amélioration des services administratifs.

Le communiqué assure qu’il sera procédé, ce vendredi 29 mai 2020 aux Affaires étrangères, à la signature d’un accord de prêt et d’un don destinés aux micro et petites et moyennes entreprises.