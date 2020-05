Toutes les activités du secteur des phosphates (techniques et administratives) sont suspendues, dans les délégations de Métlaoui et Mdhilla (gouvernorat de Gafsa), depuis mardi, dont l’extraction de phosphates et son transfert aux clients de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), à cause des sit-in observés par un groupe de jeunes réclamant l’emploi, souligne, mercredi, à l’agence TAP, une source de la CPG.

Les protestataires dont des diplômés, réclament l’application des engagements des gouvernements précédents vis-à-vis des demandeurs d’emploi dans la région de Gafsa.

Ces engagements annoncés depuis 2018 concernent l’organisation d’un concours pour l’admission de 2000 bénéficiaires afin de les former durant deux années en prévision de leur recrutement à la CPG, ainsi que l’organisation d’un autre concours pour recruter environ 570 agents d’exécution pour travailler dans les différents districts de la société.

Les protestataires réclament également la proclamation des résultats des concours de recrutement au sein des sociétés de l’environnement, indique l’un des manifestants qui bloquent l’activité de la société tunisienne de transport des produits miniers à Metlaoui.