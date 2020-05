Il a ajouté dans une interview accordée à l’agence TAP que bien qu’encore à ses débuts, ce programme n’a pas apporté une valeur ajoutée en termes de possibilités de création de projets pour les jeunes dans les régions de l’intérieur et de stimulation du rythme d’investissement dans le secteur agricole en raison de difficultés majeures, dont essentiellement, son cadre juridique.

Parmi les problèmes qui ont entravé le succès de ce programme, la négligence de la question de l’accès au financement et l’incapacité à garantir la formation nécessaire pour assurer la durabilité des projets agricoles crées.

Le ministre a souligné, à cet égard, que des contacts permanents avec les ministères des Finances, de la Formation professionnelle et de l’Emploi sont en cours afin de développer le programme de location des terres domaniales pour les diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur. L’objectif est de garantir des opportunités plus large pour la formation et l’appui financier aux jeunes avec la possibilité de leur accorder des avantages fiscaux .

Il a révélé que seulement un jeune de toute la République tunisienne avait bénéficié de ce programme. Ce dernier a obtenu un lot agricole et a entamé la réalisation de son projet.

La régularisation de la situation des groupements d’habitation construits sur des terres domaniales est prévue dans un délai de 3 ans

En ce qui concerne le programme de régularisation des groupements d’habitation construits sur des terres domaniales, le ministre a souligné l’importance de ce programme afin de régulariser la situation foncière et juridique d’environ 1250 quartiers d’habitations regroupant environ 150 mille citoyens tunisiens.

Ghazi Chaouchi a fait savoir que ce programme vise à régulariser la situation des groupements d’habitations pour obtenir des titres de propriété afin de permettre aux propriétaires de les revendre ou d’en hériter, ou même pour obtenir des prêts bancaires faisant savoir que 200 dossiers ont été réglés.

Par ailleurs, a-t-il dit, une campagne de sensibilisation sera organisée pour inciter les citoyens à régulariser la situation de leurs habitations.

Concernant la fixation d’un calendrier pour la régularisation de l’ensemble du dossier, le ministre a indiqué que si le citoyen réagit– positivement, il pourra être clôturé dans un délai de 3 ans.