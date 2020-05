Le chargé de la migration au forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, Romdhan Ben Amor a exprimé, jeudi, son opposition à la politique de la suspension des recrutement et du non comblement des vacances adoptée par le gouvernement à travers la circulaire n°16 du 14 mai 2020 adressée par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh aux ministères, aux présidents des structures et instances constitutionnelles ainsi qu’au gouverneurs sur le projet du budget de l’Etat pour l’année 2021. Selon Ben Amor, cette politique d’austérité va à l’encontre des besoins de certains secteurs sociaux comme l’éducation, la santé et la formation professionnelle.

Cette décision, a-t-il ajouté, est contraire aux engagements sociaux annoncés par le chef du gouvernement pour faire face aux répercussions de la crise provoquée par le coronavirus et révèle le grand gap qui existe entre la classe politique au pouvoir et la société. Elle provoquera, selon lui, une vague de protestations sociales dans les rangs des catégories concernées