Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a annoncé lundi que le nombre des recrutements dans la fonction publique dépassera les 20 mille au cours de l’année 2026 dont une partie permettra de combler les postes vacants, en application des instructions du président de la république Kais Saied.

Chaouad a souligné dans une déclaration à la TAP, au cours de sa visite de travail au gouvernorat de Béja, que le conseil national des régions et des districts décidera de la mise en place du plan de développement et des propositions du lancement des centres de formation et autres projets, précisant que son département se penche sur l’élaboration de nouvelles conceptions visant le lancement de nouvelles spécialités de formation dont le centre de formation de la fille rurale.

Il a précisé que sa visite dans le gouvernorat de Béja permettra de résoudre les problématiques liées aux projets bloqués tels que le centre de Thibar dont les travaux ont été suspendus depuis 2021, annonçant la création d’une nouvelle direction générale de l’emploi à Béja.

Le ministre de l’emploi a indiqué qu’un budget de plus d’1 million de dinars a été prévu pour le réaménagement du centre de formation de Béja, relevant que ce centre comprend, pour la première fois, la spécialité de mécanique auto et d’autres spécialités adaptées aux besoins économiques de cette région.

Au cours de sa visite aux délégations de Béja- Sud, Thibar, Amdoun et Medjez El Bab, Chaouad s’est rendu aux centres de formation et d’insertion professionnelle de Béja et de Thibar, au centre de formation et d’apprentissage aux métiers de l’artisanat à Amdoun, au centre de la fille rurale à Medjez El Bab, à la direction régionale de l’emploi, à l’espace de l’entrepreneur à Béja- ville et au bureau de l’emploi et du travail indépendant à Medjez El Bab.

Les directions régionales de l’emploi à Béja ont souligné à la correspondante de TAP dans la région que le gouvernorat de Béja enregistre chaque année des dizaines d’initiatives bénéficiant de plusieurs programmes d’accompagnement avant et après la réalisation du projet.