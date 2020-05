Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

L’entretien a porté sur la situation générale dans le pays et les résultats enregistrés après les changements apportés aux dispositions relatives ayx confinement sanitaire et aux déplacements, indique la Présidence de la République.

L’accent a, également, été mis sur la situation générale dans le pays après les incendies qui se sont déclarés, ces derniers jours, dans plusieurs régions et de façon simultanée.

La rencontre a, aussi, porté sur la situation économique et financière du pays et sur les relations avec les organisations internationales monétaires et financières.