La candidature du Centre national de Veille Zoosantaire en vue d’une labellisation en tant que centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans le domaine de la formation continue et le renforcement des capacités vétérinaires, sera probablement soumise au vote de l’Organisation, la semaine prochaine, a indiqué, mardi, le Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique du Nord, Rachid Bouguedour.

Le responsable, qui s’exprimait lors d’une rencontre, mardi, avec le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Oussema Kheriji, a fait état du soutien de l’organisation au programme national de lutte contre la rage en octroyant au pays une quantité de vaccins contre cette maladie.

La Tunisie est disposée à accorder le soutien nécessaire au bureau régional de l’organisation, a rassuré, de son côté, le ministre de l’Agriculture, rappelant que l’OIT fournit, annuellement, depuis 2015, à la Tunisie des quantités de vaccins contre la rage, d’une manière gratuite.

Les deux responsables ont évoqué, sur un autre plan, l’impact de la pandémie du coronavirus sur l’activité du bureau régional de l’OIE pour l’Afrique du Nord et les préparatifs en cours pour la 20ème réunion du Comité Permanent Conjoint (CPC) du réseau méditerranéen de santé animale (REMESA), initialement prévue pour le mois de juin 2020 en Algérie.

Ils ont examiné, par la même occasion, les préparatifs pour les projets de jumelage entre l’Ecole nationale de médecine vétérinaire (ENMV) et l’Institut italien de recherches zoologiques d’une part, et entre l’Institut Pasteur de Tunis et le Laboratoires d’analyses de biologie médicale de Nancy (France) d’autre part.