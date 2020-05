La présidente de la Fédération tunisienne de tennis, Selma Mouelhi, a été désignée à la tête de la Commission Femme et Sport au sein de la Confédération africaine de tennis (CAT).

Mouelhi est la première femme arabo-africaine à occuper un poste au sein du bureau exécutif de la Fédération internationale de tennis et elle est présidente de la commission Femme et Sport au sein de l’Union arabe de tennis.

Faisant part de sa joie d’occuper ce nouveau poste, Mouelhi a indiqué que cette désignation ne peut que renforcer son rôle au sein des commissions des instances arabes et internationales, affirmant qu’elle œuvrera en faveur de la promotion du tennis féminin sur le continent africain et à multiplier le nombre de joueuses, et des entraîneures et des dirigeantes dans cette discipline.