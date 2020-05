La Tunisie vient de remporter 5 médailles, lors de la 8ème édition de la compétition mondiale de l’huile “NYIOOC” à New York.

La variété “Olivko” a remporté 3 médaille d’or dans la catégorie Chemlali, Chetoui et OLIVKO Wild.

Le propriétaire de la marque commerciale Olivko, Karim Fitouri, a été médaillé d’or en 2017 et 2018 dans la même compétition.

Deux médailles d’argent décernées à l’huile d’olive Ruspina et à la société Rajhi & Ferjani qui commercialise les produits : NEAPOLIS OLIVE OIL ORGANIC, CARTHAGENE OLIVOS, ZAHRAA EZZEYATEEN, GHOSN EZAYTOUN.

Le concours mondial d’huile d’olive (NYIOOC), organisé chaque printemps, est le plus grand et le plus prestigieux concours d’huile d’olive au monde.

A l’heure de la crise sanitaire due à la propagation de l’épidémie du coronavirus provoquant la paralysie des échanges commerciaux dans le monde, la Tunisie est parvenue à exporter 146 mille tonnes d’huile d’olive pour des recettes de 896 millions de dinars (MDT) à fin mars 2020.