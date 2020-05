En pleine transition de crise sanitaire à crise économique, Achref Gairsen, directeur général de Hasna Petroleum Services, fait équipe avec des experts de Tunisie et du monde entier pour développer un nouveau think tank qui aidera les jeunes entrepreneurs à se préparer à un monde post-coronavirus.

Visionnez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur “After COVID-19 Think Tank” et la manière dont le coronavirus affecte les entrepreneurs de Tataouine.

À PROPOS DE MASHROU3I

Mashrou3i est un projet conjoint de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS), de la Fondation HP et de l’ONUDI.

Mashrou3i encourage l’esprit entrepreneurial chez les jeunes en Tunisie et soutient la création et la croissance des entreprises.

Le projet combine l’expérience de l’ONUDI sur le terrain, qui soutient les bénéficiaires dans la création et la croissance de petites entreprises, ses relations de travail avec des organisations partenaires tunisiennes et le programme HP Learning Initiative for Entrepreneurs (HP LIFE), qui met à disposition des cours en ligne gratuits couvrant les domaines de la gestion, de l’informatique, et de l’entrepreneuriat en général.