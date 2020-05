Environ 46823 opérations de contrôle ont été effectuées par les équipes de contrôle économique relevant du ministère du Commerce, entre le 1er et le 20 Ramadan 2020. Elles ont permis de relever 6877 infractions pour non respect des prix, pratiques de monopole, spéculation sur les produits subventionnés et atteinte à l’intégrité des transactions commerciales.

Ces opérations de contrôle ont permis de saisir 223 tonnes de farine, 163,5 tonnes de semoule, 15,14 tonnes de pâte alimentaire, 70 tonnes de produits fourragers, 45,66 tonnes de sucre subventionné, 42875 litres d’huile végétale subventionnée, 31 tonnes et 265 mille pièces de produits alimentaires.

Ces opérations de contrôle ont aussi permis de saisir 1442 litres de lait, 47640 œufs, 230 tonnes de fruits, légumes et viandes, 61176 unités de produits divers (désinfectants, préparations, sacs), et 26209 paquets de cigarettes.

Aussi, 7 contrevenants ont été arrêtés et 53 décisions d’interdiction d’approvisionnement en produits subventionnés et 24 décisions de fermeture de locaux commerciaux ont été prises.