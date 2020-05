L’ambassade d’Allemagne à Tunis annonce, dans un communiqué publié mercredi 13 mai, le lancement de l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges (AMFE) en Tunisie, qui interviendra vers la fin de cette année.

“Actuellement en phase de co-création, cette initiative prévoit de réduire considérablement le coût et le temps des échanges commerciaux afin d’améliorer la compétitivité des produits tunisiens sur les marchés internationaux”, indique l’ambassade.

L’AMFE est implémentée par la société internationale GOPA et financée par l’Agence allemande de la Coopération internationale (GIZ), dans le cadre du dit projet “Partenariats pour l’emploi et promotion des petites et moyennes entreprises “, qui fait partie de l’Initiative spéciale formation et emploi mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

Au Maroc, l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges œuvre à digitaliser tous les processus d’importation et d’exportation afin d’accélérer les délais.

Notons que l’Allemagne fait partie de six pays finançant cette initiative, au côté des Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et le Danemark.