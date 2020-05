Présidée par le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, une séance de travail s’est tenue mardi 12 mai 2020 au ministère des Affaires étrangères consacrée au renforcement de la coopération entre la Tunisie et les pays amis dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment avec les pays qui se distinguent dans l’innovation scientifique et les technologies modernes.

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, les intervenants ont souligné l’importance accordée par la Tunisie aux secteurs de l’enseignement et de la recherche qui sont considérés comme des indices de progrès des peuples.

Dans ce cadre, Choura et Erray ont salué les efforts déployés par les compétences tunisiennes à l’étranger qui bénéficient d’une bonne réputation, soulignant l’attachement à l’élaboration d’un programme commun afin de hisser la qualité de l’enseignement supérieur en Tunisie, de consolider les mécanismes de recherche et de tirer profit des expériences d’un certain nombre de pays dans les spécialités prometteuses, telle que l’innovation technologique.

Ont pris part à cette rencontre la secrétaire d’Etat chargée des Affaires étrangères, Salma Enneifer, et de hauts cadres des deux ministères.