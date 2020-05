L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi 12 mai, une convention de prêt d’un montant de 66,9 millions d’euros (environ 208,580 millions de dinars – MDT) pour soutenir les start-up et les PME innovantes en Tunisie.

Conclu le 30 janvier 2020, entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), cet accord de prêt vise à aider la Tunisie à réaliser les objectifs d’un programme quinquennal de création d’un millier de start-up et de 10 000 emplois.

Ce programme a également pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires cumulé de 1 milliard de dinars et de mettre en place une start-up tunisienne géante à dimension mondiale (ICORNE).

Il convient de noter que 456 demandes de candidatures ont été déposées, depuis avril 2019, pour l’obtention de labels startup, dont 268 dossiers ont été approuvés.