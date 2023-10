Une ligne de crédit d’un montant total de EUR115,6 millions, destinée au financement du projet d’Appui à la Relance Economique des Petites et Moyennes Entreprises (PME), est accordée au Gouvernement tunisien dans le cadre de l’Accord de prêt conclu le 10 février 2023 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).

Cette ligne de crédit est destinée à financer les composantes suivantes :

• Composante 1 : La consolidation des crédits en cours des PME viables sur des échéances à plus long terme à hauteur de EUR 23,7 millions ;

• Composante 2 : L’octroi de nouveaux crédits à long terme aux PME viables pour financer principalement les investissements éligibles et accessoirement les fonds de roulement à hauteur de EUR 90,5 millions.

Conditions d’éligibilité des PME :

• Être détenue, gérée et avoir une structure financière conforme aux lois et réglementations tunisiennes, notamment en matière environnementale, fiscale et sociale

• Constituée sous forme de SUARL, SARL ou société anonyme.

• Être inscrite au Registre National des Entreprises (RNE) et disposer d’un numéro d’affiliation-employeur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

• S’engage à fournir des états financiers audités.

Télécharger (PDF, 149KB)