La relance des établissements de jeunesse et les répercussions de la pandémie covid-19 sur le secteur de la jeunesse, ont été au centre d’un débat en visioconférence auquel a participé lundi, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, en présence du ministre de la jeunesse et des sports Ahmed Gaâloul et un nombre de jeunes et d’académiciens.

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a auditionné les différentes propositions et solutions présentées par les intervenants pour assurer une approche plus efficace dans le secteur de la jeunesse.

A cette occasion, il a mis l’accent sur la place importante de la jeunesse dans la politique gouvernementale appelant à la nécessité de les impliquer d’une manière active à la vie politique en assurant l’égalité des chances.