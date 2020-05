La décision de la Commission Européenne (CE) de retirer la Tunisie de la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, présente des carences stratégiques, sera effective à partir du 21ème jour suivant la publication du règlement délégué au journal officiel de l’Union européenne, a précisé, lundi, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF).

Ce retrait et aussi la sortie, en octobre 2019, de la Tunisie de la liste des pays sous la surveillance du groupe d’action financière (GAFI) dénotent, selon un communiqué de la CTAF, de ” la conformité et de l’efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Celui-ci ne souffre plus de carences stratégiques “.

Le dispositif national est désormais sans menace pour le système financier de l’Union Européenne et international, réitère la CTAF, qui relève de la BCT.

La CE avait retiré, le 7 mai 2020, la Tunisie de cette liste en plus d’autres pays, dont la Bosnie-Herzégovine, l’Ethiopie, le Guyana, la République démocratique populaire lao et Sri Lanka.