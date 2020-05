Espima Business School (EBS) université tunisienne privée spécialisée en management et en informatique, sise au Lac 3 Tunis, est devenue membre du programme de formation de la plateforme “Coursera”.

Ce programme, qui vise à développer les compétences grâce à des cours, des certificats et des diplômes en ligne proposés par les meilleures universités et entreprises au monde, va permettre à l’EBS d’offrir une éducation en ligne de haute qualité et pertinente à l’emploi.

Plus de 200 des meilleures universités et éducateurs de l’industrie du monde sont associés à Coursera pour offrir des cours, des spécialisations, des certificats et des programmes d’études. 2400 entreprises font confiance à cette plateforme sur laquelle apprennent plus de 45 millions de personnes.