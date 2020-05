La Tunisie comme le reste du monde est confrontée à une crise sanitaire et économique sans précédent.

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide Tunisie s’est réuni le 24 avril 2020 pour passer en revue l’activité de la société et arrêter les états financiers de l’exercice 2019.

Air Liquide Tunisie est en effet un acteur industriel majeur du tissu économique tunisien et intervient dans de nombreux domaines industriels. Nous sommes également l’un des fournisseurs principaux d’oxygène médical dans le pays et sommes donc très impliqués dans la gestion de la crise sanitaire.

Air Liquide Tunisie a mis en place un plan de continuité lui permettant d’assurer la continuité de sa production et de servir ses clients, en particulier dans la Santé, tout en assurant la sécurité de ses employés et de ses sous-traitants.

Nous tenons à rassurer nos actionnaires, les fondamentaux de la société sont robustes et la continuité d’exploitation n’est pas à risque.

Par ailleurs, compte tenu de la baisse de la demande industrielle liée à la crise sanitaire et de son impact potentiel sur notre chiffre d’affaires et nos encaissements, de l’incertitude sur la durée de la crise et ses conséquences économiques, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire d’annuler le versement de dividendes au titre de

l’exercice 2019, avec pour effet le renforcement de nos fonds propres et la sécurisation de notre trésorerie.